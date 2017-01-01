"Три месяца пыток": Отец Гандзюк показал фото ожогов дочери

Фотоснимки отправляли иностранным клиникам, но те лишь разводили руками.

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Отец Екатерины Гандзюк Виктор опубликовал фото ее ожогов, которые не могли бы вылечить ведущие клиники мира. Об этом он написал в Facebook.

По словам Виктора, прошло уже полгода со дня нападения на активистку и три месяца со дня ее смерти. “Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя - молодая, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото“, - пишет Виктор Гандзюк.

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Он напомнил, что активистка провела девяносто шесть дней в реанимационном отделении. “Раны по всему телу. Сожженные волосы. Обожженные глаза. Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнурительные лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови“, - поделился Гандзюк.

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По его словам, активистка три месяца лежала на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. “Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями пища через трубочку. А в глазах - надежда и желание выжить. - Папа, я не умру? - Нет, Катя. Ты выздоравливаешь. И до боли сжаты мои кулаки, лишь бы сдержать слезы“, - написал отец убитой девушки.

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Он также привел несколько фотоснимков того периода. “Поверьте, не самых страшных. Мы снимали их для иностранных клиник, европейских, американских. Отсылали, но ответ всегда был один - опыта лечения таких тяжелых химических ожогов нет“, - говорит Гандзюк.

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Он добавил, что очень хочет, чтобы эти снимки увидели “уроды-исполнители“, а также организаторы и заказчики, которые “сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах“. “Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу“, - говорит отец Екатерины.

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“Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная конкурентка. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно“, - подчеркнул он. “Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Заказчиков - 0“, - резюмировал Гандзюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что активисты ждали президента Петра Порошенко под ЦИК в последний день подачи документов для регистрации кандидатов.

Однако глава государства прошел в здание через черный ход, избежав встречи с митингующими.