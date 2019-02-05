Бойко: Списание долгов по ЖКХ позволит людям жить цивилизованно

Народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталия Королевская подали законопроект №9527 “О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и поставку горячей воды, поставку электрической энергии, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года“, пишет пресс-служба.

“Это самая больная проблема сегодняшнего дня – проблема космических тарифов и неспособности людей платить за газ и отопление. Сегодня люди вынужденно отказываются от благ цивилизации, перекрывают газ и переходят на дрова. Несколько дней назад мне рассказывали жители села в Сумской области, где газ проведен 15 лет назад, что теперь они вынуждены отказываться от него. Поэтому мы внесли в Верховную Раду два законопроекта. Первый – о том, чтобы максимальная цена газа для всех потребителей была не более 4900 гривен. Второй – авторства моего, депутатов Рабиновича и Королевской – о списании задолженности, которая возникла у людей из-за космических тарифов и отказа в субсидиях. Принятие этих двух законов позволит решить проблему задолженности населения, которая сегодня уже почти достигла 50 млрд гривен. Эти законы позволят людям жить цивилизованно“, – прокомментировал внесение законопроекта кандидат в президенты от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Юрий Бойко.

В законопроекте говорится, что с целью усовершенствования государственной политики в сфере социальной защиты населения и восстановления социальной справедливости предлагается списать задолженность населения за поставки газа, горячей воды, электроэнергии и централизованное отопление, сформировавшуюся на 1 января 2019 года.

“В период 2014-2018 гг. тариф на газ для населения в Украине вырос на 1080%, на горячее водоснабжение – на 560%, на отопление – на 1240%, на электроэнергию – на 221,4%. При этом, среднемесячная заработная плата выросла за соответствующий период лишь на 171,5%. Это привело к более чем 4-кратному увеличению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги – до 55,6 млрд грн“, – констатируется в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, “списание задолженности населения перед соответствующими субъектами хозяйствования, осуществляющими поставки природного газа для нужд бытовых потребителей, а также централизованного отопления и поставки горячей воды, осуществляется путем взаимозачета за потребленный природный газ перед “Нефтегазом“. Списание задолженности населения за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств Государственного бюджета“.

Депутаты-оппозиционеры подчеркивают, что принятие данного законопроекта будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе и уменьшению долговой нагрузки на наиболее незащищенные слои населения в вопросе оплаты отдельных видов жилищно-коммунальных услуг.

Также напомним, что Юрий Бойко вместе с коллегами подал законопроект №9403, который предусматривает установление предельной цены на газ для всех категорий потребителей – она не должна превышать 4900 грн. за тысячу кубометров.