Директора оборонного завода будут судить за невыплату зарплат

Гендиректор завода Маяк задолжал работникам 11 млн гривен зарплаты.

Гендиректору завода Маяк сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

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"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО Завод Маяк в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.

В то же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.

Как сообщалось 14 января, департамент международно-правового сотрудничества ГПУ объявил подозрение экс-министру обороны Дмитрию Саламатину.