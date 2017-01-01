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Директора оборонного завода будут судить за невыплату зарплат

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Гендиректор завода Маяк задолжал работникам 11 млн гривен зарплаты.
Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения
Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения
unian.net

Гендиректору завода Маяк сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

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"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО Завод Маяк в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.

В то же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.

Как сообщалось 14 января, департамент международно-правового сотрудничества ГПУ объявил подозрение экс-министру обороны Дмитрию Саламатину.

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Теги: завод, задолженность, ВПК
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