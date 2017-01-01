Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава

Иск был подан народным депутатом Игорем Мосийчуком.

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Исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей.

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Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на странице в Facebook.

“Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!“, - написал главный Ляшко.

Отмечается, что иск был подан народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.

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“Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра“, - сказано в постановлении суда.

Как сообщалось, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о получении пяти повесток в Печерский районный суд Киева на 3 января 2019 года.