Под Марьинкой в ДТП погибли пять человек

Одна из столкнувшихся машин в результате аварии загорелась: четверо людей сгорели заживо. Во втором авто одна жертва.

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На подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, погибли пять человек, сообщает Благотворительный фонд Право на защиту.

Отмечается, что в результате ДТП все четверо пассажиров Lanos погибли: машина с газобаллонным оборудованием загорелась после аварии, люди сгорели.

В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставили в больницу.

Предварительная причина ДТП - плохая видимость на дороге из-за тумана.

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Ранее в Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь возле Гребного канала произошло тройное ДТП - столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили. В аварии погибли двое сотрудников полиции. Еще четыре человека были ранены.