В Запорожской области школы и детсады закрывают на карантин

Полностью приостановлен учебный процесс в школах Мелитополя и Бердянска.

В детских садах закрыты пять групп depositphotos.com

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Запорожская область закрыла на карантин 49 школ и 29 классов из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди учеников.

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает Левый Берег.

Так, полностью приостановлен учебный процесс в школах Мелитополя и Бердянска (оба - крупнейшие города области после Запорожья). Также обучение в 29 классах приостановлено в 17 школах.

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В детских садах закрыты пять групп в пяти заведениях Запорожья и полностью два детсада в селе Менчикуры Веселовского района и Раздол Михайловского района.

Напомним, в Киеве приостановлено обучение в 106 школах в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.