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В Запорожской области школы и детсады закрывают на карантин

Комментариев: 1
Полностью приостановлен учебный процесс в школах Мелитополя и Бердянска.
В детских садах закрыты пять групп
В детских садах закрыты пять групп
depositphotos.com

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Запорожская область закрыла на карантин 49 школ и 29 классов из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди учеников.

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает Левый Берег.

Так, полностью приостановлен учебный процесс в школах Мелитополя и Бердянска (оба - крупнейшие города области после Запорожья). Также обучение в 29 классах приостановлено в 17 школах.

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В детских садах закрыты пять групп в пяти заведениях Запорожья и полностью два детсада в селе Менчикуры Веселовского района и Раздол Михайловского района.

Напомним, в Киеве приостановлено обучение в 106 школах в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ. 

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Теги: карантин, школа, грипп, детсад
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Комментариев (1)
nfhvyt    05.02.2019, 14:16
Оценка:  0
nfhvyt
Отакої, Україна це європа - тiльки дуже мерзне )I(опа !
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