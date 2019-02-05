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Боевики подделывают контракты военным на Донбассе - разведка

Комментариев: 2
Контракты военнослужащих оккупационных частей на Донбассе продлевают на два года, а среди местного населения проводят агитацию с помощью афганцев.
Местных жителей агитируют вступать в ряды оккупантов с помощью афганцев
Местных жителей агитируют вступать в ряды оккупантов с помощью афганцев
EPA/UPG

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Командование оккупационных войск пытается за счет местного населения не допустить снижения уровня укомплектованности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ на Донбассе. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

“По негласному распоряжению российского командования кадровые органы военных формирований подделывают контракты военнослужащих из местного населения с удлинением сроков их действия на два года“, - отметили в ведомстве.

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Одновременно “администрации“ на оккупированной части Донбасса проводят пропагандистские мероприятия среди местного населения для вступления их в ряды вражеской армии. 

“В качестве информационных поводов оккупанты используют памятные даты, в том числе 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана“, - сообщает разведка. 

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Для этого оккупационная власть разыскивает участников боевых действий на территории Афганистана в 1979-1989 годах среди лиц, проходивших службу в российско-оккупационных войсках на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки.

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Теги: Минобороны, разведка, оккупанты, боевики, Донбасс
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Комментариев (2)
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СухарьОК    05.02.2019, 14:51
Оценка:  0
СухарьОК
Не думаю что ребята прошедшие Афган до такого опустятся.....
Антибес    05.02.2019, 14:45
Оценка:  -1
Антибес
Хватит дешёвых вбросов!На самом деле существуют махинации с УБД у наших"героев".
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