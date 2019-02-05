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В Кабмине считают отстранение Супрун "направленной кампанией"

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Правительство изучит решение суда и выяснит, можно ли его обжаловать.
У правительства к Супрун нет претензий
У правительства к Супрун нет претензий
facebook.com/ulanasuprun

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В Кабмине собираются изучить решение суда об отстранении Уляны Супрун с должности и.о. главы Минздрава. Об этом сообщил представитель правительства в Раде Вадим Денисенко, передает РБК-Украина.

В Кабмине и Минздраве также изучат, можно ли обжаловать решение административного суда, отметил он.

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“Насколько я понимаю, сейчас юридическое управление и Минздрав должны получить этот документ. После этого мы поймем, какие юридические действия дальше будет делать Кабмин и Миздрав“, - пояснил Денисенко. 

Нардеп подчеркнул, что к Супрун не было претензий как к исполняющему обязанности министра здравоохранения.

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“Это была безусловная направленная ​​кампания против нее. Эта кампания связана с теми огромными средствами, которые выделяет государство на медицинскую отрасль“, - считает Денисенко. 

“Правительство будет делать все зависящее для того, чтобы медицинская реформа продолжалась. Я думаю, что будет идти борьба за то, чтобы Уляна Супрун осталась в своем кресле“, - уверен он.
Супрун в правительстве не могут упрекнуть никаким коррупционным скандалом, подчеркнул депутат.

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“Борется ли Супрун с кражами? Борется. Можем ли мы сказать, что впервые за 25 лет государство на 100% обеспечено вакцинами? Да, можем“, - добавил Денисенко. 

Напомним, ранее Окружной админсуд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

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Теги: Супрун, отстранение, суд, Денисенко, Кабмин, Рада
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Комментариев (1)
СухарьОК    05.02.2019, 14:52
Оценка:  0
СухарьОК
Гнать её в шею,,,,мало того в 3 шеи.
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