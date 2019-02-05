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Гройсман, где дороги? В Украине новый флешмоб

Комментариев: 2
В социальных сетях набирает обороты Флешмоб "Гройсман, где дороги?". Фото и видео выкладывают как обычные водители, так нардепы и кандидаты в президенты.
Водители организовали новый флешмоб
Водители организовали новый флешмоб
facebook/Володимир Тарасов

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Флешмоб “Гройсман, где дороги?“, который запустили в социальной сети недавно, набирает обороты. Водители начали массово выкладывают в соцсетях критическое состояние дорог в разных уголках Украины и передают приветы премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщают Українські Новини.

Инициатором флешмоба выступил пользователь Igor Khokhych на своей странице в Facebook.

“Учитывая, что вместе со снегом уходят все обещанные Гройсманом дороги, предлагаю флешмоб.. Давайте постить фотографии ям на дорогах с тегом: #ГройсманГдеДороги?“ - написал он и сразу выставил несколько фото.

Флешмоб сразу подхватили пользователи и под хэштегом “Гройсман, где дороги?“, стали выкладывать свои фото и видео украинских дорог.

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К флешмобу присоденились даже известные политики. В частности свои материалы выложил и кандидат в Президенты Александр Шевченко.

“Магистральная дорога 09. Закарпатья ...Лицо власти !!!У власти была возможность отремонтировать эту магистраль“, - написал он.

Привет Гройсману также передал Михаил Добкин и выложил свое видео.

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Как сообщалось, в Затоке Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.

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Теги: автомобили, дороги, дорога, Ямы, водитель, флешмоб, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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нафнаф    05.02.2019, 15:56
Оценка:  0
нафнаф
це Європа ? Чи ще ні ?
big-werasd    05.02.2019, 15:52
Оценка:  0
big-werasd
А мне вот интересно если придёт к власти кандидат, политтехнологи которого организовали этот флешмоб, дороги у нас появятся?
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