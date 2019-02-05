Из Италии экстрадировали львовянина, разыскиваемого за убийство

Убитый считался членом бригады "Вовы Морды".

В конце 2016 года его объявили в международный розыск npu.gov.ua

Италия выдала Украине 45-летнего мужчину, который подозревается в убийстве Марьяна Родича на улице Генерала Грекова во Львове.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

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Убийство произошло в сентябре 2015 года. К одному из домов во Львове на автомобиле BMW подъехали люди в камуфляжной форме и в упор расстреляли 50-летнего мужчину. От полученных ранений он погиб на месте.

Подозреваемый в убийстве сбежал за границу и был объявлен в розыск. Полиция установила, что это член местной организованной преступной группировки, ранее судимый за разбойные нападения.

В конце 2016 года его объявили в международный розыск и впоследствии задержали возле Неаполя.

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Экстрадиция подозреваемого в убийстве состоялась в феврале 2019 года. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Николаеве суд арестовал мужчину, подозреваемого в расстреле супругов под зданием Ленинского районного суда.