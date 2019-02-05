Янукович в Москве расскажет об "актуальных вопросах украинской политики"

Экс-президент выступит в пресс-центре московского информ-агентства в среду.

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Экс-президент Виктор Янукович даст в среду пресс-конференцию в Москве. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает “Украинская правда“.

Это будет большая “дискуссионная“ пресс-конференция в пресс-центре МИА “Россия сегодня“, рассказал Горошинский.

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Согласно анонсу, встреча с Януковичем должна начаться в 13.00 по киевскому времени. Темой пресс-конференции указаны “актуальные вопросы украинской политики“.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Виктора Януковича провели собственное расследование инкриминируемых ему преступлений. Ранее экс-президенты также осудили на 13 лет тюрьмы за госизмену и способствование РФ в захвате Крыма.