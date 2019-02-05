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Янукович в Москве расскажет об "актуальных вопросах украинской политики"

Комментариев: 4
Экс-президент выступит в пресс-центре московского информ-агентства в среду.
Экс-президент даст пресс-конференцию в Москве
Экс-президент даст пресс-конференцию в Москве
EPA/UPG

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Экс-президент Виктор Янукович даст в среду пресс-конференцию в Москве. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает “Украинская правда“.

Это будет большая “дискуссионная“ пресс-конференция в пресс-центре МИА “Россия сегодня“, рассказал Горошинский.

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Согласно анонсу, встреча с Януковичем должна начаться в 13.00 по киевскому времени. Темой пресс-конференции указаны “актуальные вопросы украинской политики“.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Виктора Януковича провели собственное расследование инкриминируемых ему преступлений. Ранее экс-президенты также осудили на 13 лет тюрьмы за госизмену и способствование РФ в захвате Крыма.

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Теги: Янукович, пресс-конференция, адвокаты, Москва
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Комментариев (4)
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Духовный_скреп    05.02.2019, 16:15
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Витя , Астанавись!!!
gredphil    05.02.2019, 15:48
Оценка:  +4
gredphil
"Актуальні питання української політики", а також усі інші складні слова, що він встиг вивчити за цей час.
Letohradek    05.02.2019, 15:41
Оценка:  +3
Letohradek
Тупая урка пять лет назад, будучи "легитимным", тупо мычала, не понимая ситуации в Украине, а что сейчас этот даунецкий баран может промэкать?
Колишній-східняк    05.02.2019, 15:21
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Дайте ему корзину авторучек...
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