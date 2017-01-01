Известной телеведущей РФ запретили въезд в Украину на три года

ГПСУ таким образом наказала Анастасию Ивлееву за посещение Крыма с территории России.

ГПСУ не пустила в страну российскую видеоблогерку dpsu.gov.ua

Читай также: На админгранице с Крымом возобновили работу все пункты пропуска

Во вторник Госпогранслужба не пропустила в Украину из России известную телеведущую и видеоблогера Анастасию Ивлееву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ГПСУ уточнили, что Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска. “В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году“, - отметили в ведомстве.

Читай также: Резидента Comedy Club не пустили в США

Как призналась сама телеведущая, в Крым она ездила отдыхать и попала туда из РФ на самолете.

“Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы“, - сообщает ГПСУ.

Читай также: Российских моряков оштрафовали и запретили въезд в Украину на три года

За последние несколько лет ведомство запретило въезд в Украину 140 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства. Всего в прошлом году сотрудники ГПСУ обнаружили около 2200 фактов нарушения лицами порядка въезда в Крым.

В итоге почти 1400 иностранцам было отказано во въезде в страну и было принято 1170 решений о запрете въезда в Украину.

Читай также: В Крыму украинца посадили в тюрьму за нарушение правил миграции

С начала 2019 года 90 иностранцев получили запрет на въезд в Украину из-за посещения оккупированных территорий.

Напомним, с начала года Госпогранслужба отказала во въезде в страну уже 900 гражданам РФ по различным причинам.