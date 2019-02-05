НАБУ проверяет законность покупки ГПУ 17 автомобилей

Поводом для открытия уголовного производства стало решение суда.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту законности закупки Генеральной прокуратурой 17 автомобилей.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

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Согласно сообщению, дело было открыто 31 января по ч. 2 ст. 210 (нарушение законодательства о бюджетной системе) Уголовного кодекса Украины. Как отметил собеседник издания, поводом для этого стало решение суда, который обязал НАБУ начать соответствующее расследование.

Согласно фабуле производства, за 2017 год Генпрокуратура закупила 17 легковых автомобилей на сумму 12 млн гривен вопреки положениям постановления Кабинета Министров, согласно которому закупка транспортных средств была приостановлена.

Как сообщалось 29 января, пятерых прокуроров САП подозревают в работе на ОПГ.