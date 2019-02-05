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НАБУ проверяет законность покупки ГПУ 17 автомобилей

Комментариев: 1
Поводом для открытия уголовного производства стало решение суда.
СМИ пишут, что ГПУ закупила автомобили вопреки запрету Кабмина
СМИ пишут, что ГПУ закупила автомобили вопреки запрету Кабмина
korrespondent.net

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту законности закупки Генеральной прокуратурой 17 автомобилей.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

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Согласно сообщению, дело было открыто 31 января по ч. 2 ст. 210 (нарушение законодательства о бюджетной системе) Уголовного кодекса Украины. Как отметил собеседник издания, поводом для этого стало решение суда, который обязал НАБУ начать соответствующее расследование.

Согласно фабуле производства, за 2017 год Генпрокуратура закупила 17 легковых автомобилей на сумму 12 млн гривен вопреки положениям постановления Кабинета Министров, согласно которому закупка транспортных средств была приостановлена.

Как сообщалось 29 января, пятерых прокуроров САП подозревают в работе на ОПГ.

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Теги: НАБУ, ГПУ, коррупция
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Комментариев (2)
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Meritus    05.02.2019, 16:23
Оценка:  0
Meritus
Що, вже не достатньо жоповозів у Генеральній проФуратурі? До чего давели страну.
atos    05.02.2019, 15:57
Оценка:  0
atos
Какое отношение имеет НАЕБу к закупке ГПУ машин, у них есть свой счёт в казначействе, хотят машины покупают за него покупают, хотят туалетную бумагу, причём тут НАБУ? Дoл6oe6ы идите проверьте УКРавтоДОР, ямы уже такие, что пипец
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