На Луганщине девять населенных пунктов остались без света

Причиной аварийного обесточивания стало обледенение проводов. Организованы работы по восстановлению электроснабжения.

В Луганской области из-за обледенения проводов произошло аварийное обесточивание девяти населенных пунктов, в которых проживают почти 800 абонентов.

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Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение на своей странице в Facebook во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что обесточивание произошло в Меловском, Марковском и Беловодском районах.

“На территории обслуживания Беловодского РЭМ без света остались жители шести населенных пунктов: Ярское, Журавское, Криничное, Яснопроминское, Новоукраинка, Липовое. Частично были обесточены Зориновка, Милово, Великоцкое“, - говорится в сообщении.

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Причиной аварийного обесточивания стало обледенение проводов. В настоящее время организованы работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, на Донбассе более полутора тысяч потребителей в разных частях подконтрольной Украине Луганской области остались без света в течение 26-28 января. Причина - ухудшение погодных условий.