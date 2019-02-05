Бешенная волчица покусала трех человек под Запорожьем

В Запорожской области объявили карантин.

Читай также: В Винницкой области бешеная лиса забежала в отделение полиции

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия во вторник объявила карантин в Бердянском районе Запорожской области из-за покусавшей трех человек больной бешенством волчицы.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 12 января возле спортивно-оздоровительного лагеря "Энергия" села Нововасильевка Бердянского района волчица покусала 2 женщин и 1 мужчину.

Их госпитализировали и вакцинировали, сейчас они находятся под контролем врачей.

Читай также: Бешеный енот заблокировал работу КПП в Черниговской области

Волчицу, которая напала на людей, убили, а голову животного направили на экспертизу в Запорожскую региональную лабораторию Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Предварительный диагноз был отрицательный, но дополнительные исследования показали, что волчица была больна бешенством.

В связи с этим с 5 февраля объявлен карантин в районе лагеря Энергия, а территория возле соседних лагерей Якорь и Таврия (оба – Нововасильевка) признана угрожающей зоной. Ведутся карантинные мероприятия.

Как сообщалось, в ноябре в Ровенской области бешеный кот покусал двух человек.