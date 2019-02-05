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Бешенная волчица покусала трех человек под Запорожьем

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В Запорожской области объявили карантин.
В Бердянском районе объявлен карантин
В Бердянском районе объявлен карантин
ZooPicture.ru

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Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия во вторник объявила карантин в Бердянском районе Запорожской области из-за покусавшей трех человек больной бешенством волчицы.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 12 января возле спортивно-оздоровительного лагеря "Энергия" села Нововасильевка Бердянского района волчица покусала 2 женщин и 1 мужчину.

Их госпитализировали и вакцинировали, сейчас они находятся под контролем врачей.

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Волчицу, которая напала на людей, убили, а голову животного направили на экспертизу в Запорожскую региональную лабораторию Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Предварительный диагноз был отрицательный, но дополнительные исследования показали, что волчица была больна бешенством.

В связи с этим с 5 февраля объявлен карантин в районе лагеря Энергия, а территория возле соседних лагерей Якорь и Таврия (оба – Нововасильевка) признана угрожающей зоной. Ведутся карантинные мероприятия.

Как сообщалось, в ноябре в Ровенской области бешеный кот покусал двух человек.

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Теги: животное, волк, Запорожская область, бешенство
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Комментариев (1)
COZEL    05.02.2019, 17:15
Оценка:  0
COZEL
Это класс, одна волчица покусала троих, один из троих был в бешенстве, вот и заразил волчицу, лучше пожрать ей дали козлы)))))
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