Политолог Золотарев высказался о социологической войне

Политолог Андрей Золотарев в интервью УкрлайфТВ рассказал о так называемой «социологической войне» и манипуляциях с рейтингами, пишет ukrlife.tv.

Говоря о стратегической ошибке команды Порошенко, в которой неожиданно начался «наезд» на Зеленского, политолог отметил, что таким образом они промаркировали Зеленского как перспективного кандидата. По мнению эксперта этот кандидат воспринимается совершенно по-другому, чем его конуренты, что и определило его высокий рейтинг, и все нападки на него абсолютно бесполезно. Что касается цифр, то отрыв Тимошенко от Зеленского сегодня оценивается политологом на грани статистической погрешности. Порошенко отстает от лидеров гонки приблизительно на 5-7 процентов.

Что касается единого кандидата от юго-востока. Говоря о Бойко, Золотарев сомневается, что задекларированная «придворными» 112 и Ньзван телеканалами возможности сразится ему во втором туре с тройкой лидеров, не является реальной. Более того, рейтинг Бойко по его мнению падает, а вот Вилкула растет. Происходит это потому, что их электорат всегда голосовал за бренд, а не за личность, в отличии от той же Батькивщины. И Бойко не был тем паровозом, который тянул Оппоблок. Скорее наоборот. Теперь, когда Бойко ушел в политическую силу Медведчука (он делает такие выводы о лидерстве на основе того, что на съезде Медведчук выступал 27 минут, а Бойко – 7), совершенно очевидно, что Бойко-статист проекта, в отличии от Медведчука, который стал его распорядителем. Промышленники Запорожья и Днепропетровска, безусловно, поддерживают Вилкула, поэтому по прогнозам эксперта, его рейтинг будет расти.

Что же касается остальных, то отказ Вахарчука, к примеру, сыграет на руку Зеленского. Это электорат «против всех», но у него, кстати, малая мобилизованность. Поддерживают шоу-менов многие, но вот приходить и голосовать за них готовы только 32 процента. Чего не скажешь о мобилизованном электорате Тимошенко. На взгляд Золотарева, Тимошенко стоит сделать акцент не на темах Порошенко, а на его слабых местах-коммунальных тарифах и коррупции.