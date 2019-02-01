Кандидатуру на главу СБУ от Гриценко раскритиковали журналисты

Журналисты проекта "Открытая Украина" проанализировали, кого пытается провести во власть кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко. В частности, сокрушительной критике подвергли кандидата на пост главы СБУ от партии "Громадянська позиція" - генерал-майора Виктора Трепака, пишут Украинские Новости.

Журналисты считают, что период его службы во Львовской области требует расследования, потому что жена генерала - Леся Трепак, является владелицей квартиры в Львове и дома площадью более 250 м. кв, а также обладает четырьмя земельными участками, три из которых находятся в пригороде Львова, а четвертая - в живописном Прикарпатье. Также госпожа Трепак является владелицей нескольких объектов незавершенного строительства во Львове. Количество недвижимости, принадлежащей жене Трепака требует внимания контролирующих органов, так как согласно официальной декларации сам генерал-майор имеет довольно скромные доходы и обладает лишь четвертью квартиры в Киеве.

Трепак стал известным, когда ушел со скандалом с должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, почувствовав, по его словам, "фальшь и имитацию" со стороны Порошенко. Журналисты напомнили, что при Януковиче именно Виктор Трепак возглавлял Управление внутренней безопасности СБУ. Почему "порядочный и патриотический профессионал" Трепак не чувствовал "фальши и имитации" со стороны президента Януковича, и почему люстрация в органах СБУ не повлияла на позиции Трепака, который после смены власти еще и пошел на повышение, - удивляются журналисты.

Авторы расследования сомневаются и касательно важной роли Трепака в резонансных делах, о которых говорит Гриценко. Два первых дела "колядника" Зварыча и Генерала Пукача, если верить Гриценко и Трепаку, молодой и перспективный офицер, которому на тот момент было 33 года, вел практически одновременно. Однако, исследователи напоминают, что дело Зварыча было доведено не только к задержанию, а и в суд и к обвинительному приговору, благодаря работе Анатолия Матиоса, тогдашнего руководителя Управления СБУ Львовщины. А в задержании в 2009 году генерала Пукача роль Виктора Трепака вообще была незначительной. Во время дела о похищении и убийстве известного журналиста Георгия Гонгадзе, Трепак возглавлял 2 управления Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ. И вся его роль в задержании свелась к тому, что он приехал на место задержания Пукача.

Довольно сомнительная роль Трепака и по делу "бриллиантовых прокуроров". Напомним, бизнесмены, записали на диктофон разговор, во время которого прокуроры требовали от них ежемесячную дань. Но доказательство было получено незаконно и суд просто мог удалить его с производства. Заместитель председателя СБ Украины Виктор Трепак и заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе решили получить санкцию на прослушивание "задним числом". Правду о подтасовке доказательств скрыть не удалось. По данному факту было открыто уголовное производство, а основное доказательство по делу "бриллиантовых прокуроров" стало ничтожным. “Именно из-за непрофессионализма Виктора Трепака дело "бриллиантовых прокуроров" до сих пор не могут довести до обвинительного приговора”, - считают авторы расследования.

Загадочным поступком Трепака, журналисты называют публичную передачу в НАБУ документов по "черной бухгалтерии" "Партии регионов" после увольнения с должности Первого заместителя Председателя СБУ. Почему генерал-майор не сообщил о наличии у него документов руководство СБУ и не использовал информационный массив как доказательную базу в собственных расследованиях, работая в группе, которая занималась расследованием преступлений против Майдана и финансовыми махинациями прежней власти? - удивляются журналисты.

Ясно одно - выдающаяся роль Трепака в этих резонансных делах не более чем преувеличение со стороны Анатолия Гриценко, - считают журналисты.