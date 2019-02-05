Павлу Грибу отказали во встрече с матерью и консулом
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Политзаключенному украинцу Павлу Грибу отказали во встрече с матерью и украинским консулом. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова, передает "112 Украина".
Ему разрешат встретиться с украинским консулом только после приговора, отметила омбудсвумен, подчеркнув, что такой отказ не предусмотрен консульской конвенцией между Украиной и РФ.
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Денисова обещает встретиться сегодня с представителями Совета Европы для получения разрешения на встречу Гриба с украинским консулом до оглашения приговора.
Советник Владимира Путина по правам человека Михаил Федотов заверил, что Павла Гриба обследовали медики, и он - в удовлетворительном состоянии, добавила омбудсвумен.
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При этом она подчеркнула, что судебное заседание все же перенесли. Денисова попросила представителей дипломатических миссий прийти на заседание суда и проверить, в каком состоянии находится Гриб.
"Я обратилась ко всем представителям дипломатических миссий, расположенных в городе Ростове-на-Дону, для того чтобы они попали на суд и увидели, в каком состоянии Павел", - рассказала она.
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Напомним, ранее сообщалось, что у Павла Гриба нашли симптомы болезни Альцгеймера. По заключению украинского врача, ему нужна срочная операция в Москве или Берлине.