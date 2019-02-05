Спикер ГПУ: Пока рано говорить о доказанности вины Медведчука

Сначала материалы производства по статьям о госизмене и посягательстве на территориальную целостность должна изучить СБУ.

Медведчуку пока рано вручать подозрения, объяснили в ГПУ facebook.com/ViborUa

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Перед вручением официального подозрения Виктору Медведчуку материалы его дела должна изучить СБУ. Об этом заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает “Прямой“.

“Материалы уголовного производства против Виктора Медведчука о совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 110 УК и частью 1 статьи 111 УК будут переданы в СБУ“, - говорит он.

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“Чтобы все понимали, статья 110 часть 1 - посягательство на территориальную целостность - наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет с конфискацией имущества“, - рассказал Лысенко.

“Статья 111 часть 1 - это государственная измена, она карается лишением свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой“, - добавил спикер ГПУ. При этом Лысенко подчеркнул, что говорить о доказанности вины еще рано.

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“Будут проведены соответствующие следственные действия. И при необходимости следователями будут вручены подозрения“, - отметил он.

Лысенко добавил, что следствию нужно допросить свидетелей, собрать все материалы. “На это потребуется время. Если все показания будут записаны и подтверждены, а люди, которые их дали, подпишутся под этими свидетельствами - они будут приняты в качестве доказательств в суде“, - пояснил спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ начала уголовное производство против Виктора Медведчука.