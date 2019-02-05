Вернул Насирова и достраивает особняк: активисты рассказали о судье в деле Супрун

Официальным доходом семьи является зарплата судьи Каракашьяна, на которую он строит дом и ездит на дорогом авто.

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И.о. министра здравоохранения Уляну Супрун отстранил от работы тот же судья, который возобновил Романа Насирова в должности главы ГФС. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook.

Там уточнили, что решение в деле Супрун принимал Сергей Каракашьян, и он же ранее с двумя своими коллегами восстановил Насирова.

Каракашьян достраивает немаленький дом под Обуховым facebook.com/antac.ua

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В центре также рассказали о доходах и расходах судьи, который официально живет на одну зарплату. “Основной доход семьи - зарплата судьи (в районе 200 тысяч грн в год)“, - отметил центр.

При этом якобы на эти деньги судья достраивает дом под Обуховым и ездит на Mitsubishi Pajero Sport 2014 года, записанной на родственника.

Активисты показали фото дома, который судья строит на одну зарплату facebook.com/antac.ua

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“Сейчас такая стоит в районе $20 тысяч. Есть квартира в Киеве, несколько земельных участков под Киевом. На все хватило судейской зарплаты. Имеет ружье, коллекционирует монетки и марки“, - рассказали активисты, разместив фото дома судьи.

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Напомним, ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева отстранил Супрун от работы из-за двойного гражданства и 2,5 лет в статусе и.о.