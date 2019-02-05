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Вернул Насирова и достраивает особняк: активисты рассказали о судье в деле Супрун

Комментариев: 4
Официальным доходом семьи является зарплата судьи Каракашьяна, на которую он строит дом и ездит на дорогом авто.
Активисты Центра противодействия коррупции рассказали о судье, который отстранил Супрун
Активисты Центра противодействия коррупции рассказали о судье, который отстранил Супрун
facebook.com/antac.ua

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И.о. министра здравоохранения Уляну Супрун отстранил от работы тот же судья, который возобновил Романа Насирова в должности главы ГФС. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook.

Там уточнили, что решение в деле Супрун принимал Сергей Каракашьян, и он же ранее с двумя своими коллегами восстановил Насирова. 

Каракашьян достраивает немаленький дом под Обуховым
Каракашьян достраивает немаленький дом под Обуховым
facebook.com/antac.ua

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В центре также рассказали о доходах и расходах судьи, который официально живет на одну зарплату. “Основной доход семьи - зарплата судьи (в районе 200 тысяч грн в год)“, - отметил центр.

При этом якобы на эти деньги судья достраивает дом под Обуховым и ездит на Mitsubishi Pajero Sport 2014 года, записанной на родственника. 

Активисты показали фото дома, который судья строит на одну зарплату
Активисты показали фото дома, который судья строит на одну зарплату
facebook.com/antac.ua

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“Сейчас такая стоит в районе $20 тысяч. Есть квартира в Киеве, несколько земельных участков под Киевом. На все хватило судейской зарплаты. Имеет ружье, коллекционирует монетки и марки“, - рассказали активисты, разместив фото дома судьи.

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Напомним, ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева отстранил Супрун от работы из-за двойного гражданства и 2,5 лет в статусе и.о.

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Теги: судья, Супрун, отстранение, Насиров, доходы, коррупция
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Комментариев (4)
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barabooom    05.02.2019, 19:18
Оценка:  -1
barabooom
Активистов развелось. Работников в стране меньше.
Валите 5а работу ахтывысты.
Antonz89    05.02.2019, 19:14
Оценка:  0
Antonz89
Аргумент конечно "продажный судья", а у нас есть непродажные судьи? 5 лет машине 30 тыс у.е. и захудалый домик, а антикоррупционеры которые его изобличают покупают хаты за 500-800 тыс. у.е. декларируя 10 тыс у.е. в год. Не оправдываю судью, там то все понятно, берет, но вот "антикоррупционеры"...
SergioS    05.02.2019, 18:48
Оценка:  0
SergioS
Свинья продажная.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 18:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Судя по фото он еще и жрет за пятерых.
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