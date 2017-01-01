Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК увеличил список кандидатов в президенты до 34

Комментариев: 0
Лидеров партий "Народный рух" и "Воины АТО" зарегистрировали кандидатами в президенты, еще двое идут как самовыдвиженцы .
ЦИК зарегистрировал уже 34 кандидатов в президенты
ЦИК зарегистрировал уже 34 кандидатов в президенты
facebook.com/UACEC

Читай также: За четыре года число избирателей уменьшилось почти на миллион

Центризбирком зарегистрировал еще четверых кандидатов в президенты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Официальными претендентами на пост главы государства стали Виктор Кривенко, Сергей Кривонос, Сергей Носенко и Руслан Рыгованов. Кривенко баллотируется от Народного руха, Кривонос - от партии "Воины АТО", Рагованов и Носенко - самовыдвиженцы.

Читай также: Порошенко прошел в ЦИК через черный ход - журналистка

Таким образом, Центризбирком зарегистрировал уже 34 кандидатов в президенты.

Официальными кандидатами в президенты, кроме вышеназванных, являются Геннадий Балашов, Роман Бессмертный, Виктор Бондарь, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк и Юрий Деревянко.

Читай также: Сестра Савченко принесла документы в ЦИК без залога

Также зарегистрированы Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз и Евгений Мураев. 

Кроме того, в бюллетень попадут Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко. 

Читай также: "Трусость и позерство": Турчинов ответил на слова Гриценко о сыне и АТО

Из 34 кандидатов 20 идут на выборы от партий, 14 - самовыдвиженцы.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал уже 30 кандидатов в президенты Украины.

 

Поделись:
Теги: ЦИК, выборы президента, кандидаты, регистрация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь