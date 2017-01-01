ЦИК увеличил список кандидатов в президенты до 34

Лидеров партий "Народный рух" и "Воины АТО" зарегистрировали кандидатами в президенты, еще двое идут как самовыдвиженцы .

ЦИК зарегистрировал уже 34 кандидатов в президенты facebook.com/UACEC

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Центризбирком зарегистрировал еще четверых кандидатов в президенты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Официальными претендентами на пост главы государства стали Виктор Кривенко, Сергей Кривонос, Сергей Носенко и Руслан Рыгованов. Кривенко баллотируется от Народного руха, Кривонос - от партии "Воины АТО", Рагованов и Носенко - самовыдвиженцы.

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Таким образом, Центризбирком зарегистрировал уже 34 кандидатов в президенты.

Официальными кандидатами в президенты, кроме вышеназванных, являются Геннадий Балашов, Роман Бессмертный, Виктор Бондарь, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк и Юрий Деревянко.

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Также зарегистрированы Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз и Евгений Мураев.

Кроме того, в бюллетень попадут Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.

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Из 34 кандидатов 20 идут на выборы от партий, 14 - самовыдвиженцы.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал уже 30 кандидатов в президенты Украины.