Боевики за сутки шесть раз обстреливали позиции ООС: есть раненый
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В течение текущих суток в период с 00:00 до 18:00 боевики обстреляли позиции украинских военных шесть раз. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.
Один раз обстрел велся с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, отметили в ведомстве.
Там уточнили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север“ наемники вели обстрелы из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Хутор Вольный.
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Кроме того, в этой же полосе к минометам присоединились автоматические гранатометы в районе населенного пункта Троицкое.
В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток“ боевики трижды вели обстрелы из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.
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Кроме того, в районе поселка Пески стреляли из автоматических гранатометов. Один военнослужащий ООС в результате обстрелов получил ранения. Для обороны военные ООС использовали дежурные огневые средства, потери противника уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики подделывают контракты военнослужащих из местного населения и проводят пропагандистские мероприятия с ветеранами Афганистана.