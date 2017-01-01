Боевики за сутки шесть раз обстреливали позиции ООС: есть раненый

На Донбассе обстрелы вели из минометов, гранатометов и пулеметов.

Позиции украинских военных сегодня обстреляли шесть раз facebook.com/pressjfo.news/photos

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В течение текущих суток в период с 00:00 до 18:00 боевики обстреляли позиции украинских военных шесть раз. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Один раз обстрел велся с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север“ наемники вели обстрелы из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

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Кроме того, в этой же полосе к минометам присоединились автоматические гранатометы в районе населенного пункта Троицкое.

В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток“ боевики трижды вели обстрелы из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.

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Кроме того, в районе поселка Пески стреляли из автоматических гранатометов. Один военнослужащий ООС в результате обстрелов получил ранения. Для обороны военные ООС использовали дежурные огневые средства, потери противника уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики подделывают контракты военнослужащих из местного населения и проводят пропагандистские мероприятия с ветеранами Афганистана.