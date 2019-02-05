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В Одессе задержали зенитчика "ДНР"

Комментариев: 4
В мае 2016 года мужчина покинул Донбасс и вернулся в Одессу, где занимался изготовлением оружия.
Задержанный сепаратист
Задержанный сепаратист
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе стрелка-зенитчика "ДНР", который воевал против сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 5 февраля.

Оперативники установили, что в августе 2015 года одессит присоединился к сепаратистам. А в мае 2016 года покинул их ряды и вернулся в Одессу.

По информации спецслужбы, мужчина занимался незаконным изготовлением оружия.

Правоохранители объявили ему о подозрении в рамках уголовного производства открытого по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Суд уже избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Утверждается, что мужчина сотрудничает со следствием и дает показания.

Накануне полиция задержала сепаратиста "ЛНР". Мужчина рассказал, что "служил" в Луганске и получал "зарплату" менее 12 тысяч российских рублей

Ранее СБУ задержала в Харькове сепаратиста "ДНР" с гранатами. Он воевал на стороне "ДНР" против ВСУ возле Дебальцево. В Харькове он вербовал новых бойцов.

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Теги: СБУ, Одесса, задержание, сепаратисты, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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realkartowka    05.02.2019, 19:14
Оценка:  +2
realkartowka
А че вечно лица закрыты???в чем тайна???
farfalle    05.02.2019, 19:23
Оценка:  +1
farfalle
Иначе ж можно проверить эту лапшу))
Коляка    05.02.2019, 18:52
Оценка:  +1
Коляка
Прогуглил поиск по картинке эта фотка только здесь))) фейк-ньюс))
farfalle    05.02.2019, 18:45
Оценка:  0
farfalle
Очередная байка от СБУ
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