В Одессе задержали зенитчика "ДНР"

В мае 2016 года мужчина покинул Донбасс и вернулся в Одессу, где занимался изготовлением оружия.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе стрелка-зенитчика "ДНР", который воевал против сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 5 февраля.

Оперативники установили, что в августе 2015 года одессит присоединился к сепаратистам. А в мае 2016 года покинул их ряды и вернулся в Одессу.

По информации спецслужбы, мужчина занимался незаконным изготовлением оружия.

Правоохранители объявили ему о подозрении в рамках уголовного производства открытого по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Суд уже избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Утверждается, что мужчина сотрудничает со следствием и дает показания.

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