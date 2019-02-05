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У Медведчука отреагировали на открытие дел в ГПУ

Комментариев: 6
У Медведчука считают, что атакой на него хотят сорвать восстановление мира на Востоке Украины.
У Медведчука прокомментировали начало расследования Генпрокуратурой
У Медведчука прокомментировали начало расследования Генпрокуратурой

Пресс-служба общественной организации Украинский выбор - Право народа, которую возглавляет Виктор Медведчук назвала открытие производства относительно политика атакой со стороны "партии войны". Об этом говорится в заявлении на сайте организации во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что Медведчук на съезде партии Оппозиционная платформа - За жизнь 29 января обнародовал план-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, "полностью соответствующий Минским соглашениям".

"Внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного Закона", - приводятся слова Медведчука.

"Прошло всего несколько дней, и народный депутат из Народного фронта, вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, - Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом", - говорится в сообщении.

Заявление Тетерука назвали "диким, популистским, пронизанным полным отрицанием Конституции".

"Уверены, что юридический ответ Виктора Медведчука, который, несомненно, последует, продемонстрирует полную несостоятельность и Народного фронта, и Тетерука, который в этой ситуации годится только на роль мальчика для битья. Впрочем, с Яценюком и его "шестерками" всегда так – сначала они "пробивают дно", а потом удивляются, что не хватило высоты", - говорится в заявлении.

В организации считают, что "атака на Виктора Медведчука доказывает - больше всего на свете "партия войны" боится реализации плана Медведчука, восстановления мира на Востоке Украины, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс".

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело на Медведчука по статьям госизмена и сепаратизм из-за его высказываний на сьезде 29 января.

 

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Теги: Медведчук, сепаратизм, ГПУ, народный фронт, Виктор Медведчук, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Здабyляка    05.02.2019, 19:08
Оценка:  -1
Здабyляка
Беги , тикай....спасай шкуру ватную)))
realkartowka    05.02.2019, 19:16
Оценка:  -1
realkartowka
Он же не дешевый бот вроде тебя..это дело развалится не дойдя до суда..
Здабyляка    05.02.2019, 19:27
Оценка:  0
Здабyляка
О ты у нас дорогой бот- пукиносос!
сергей11    05.02.2019, 19:01
Оценка:  +1
сергей11
Где Медведчук и где мир! Оксюморон какой-то..
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 18:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
О чем это? ПЯТЬ ЛЕТ он восстанавливает мир и никак не может его восстановить, а тут оказывается кто-то вдруг захотел сорвать это такое длительное восстановление мира. Хотел бы восстановить - уже восстановил бы. А так - видимо он так хочет этого мира, что 5 лет восстановить не может.
realkartowka    05.02.2019, 19:04
Оценка:  -1
realkartowka
Та ты шо..т. е .власть всячески содействует восстановлению мира на Донбассе..ну и брехливая же ты подстилка
Здабyляка    05.02.2019, 19:09
Оценка:  -1
Здабyляка
Подстилка пукинская это ты...мразь брехливая!
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