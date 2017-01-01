В Днепре произошел масштабный пожар на складах
В Днепре произошел масштабный пожар на территории предприятия по улице Терновой Амур-Нижнеднепровского района. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.
Как отмечается, на месте спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного здания, используемого как складское помещение.
"Огнем повреждена крыша здания, деревянные поддоны и упаковочная тара на общей площади 100 м. кв. Пожар локализован в 8:12 и ликвидирован в 8:23", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 18 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.
Известно, что погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
В то же время, по данным местных СМИ, в Днепре горели склады с алкогольными изделиями.
Ранее в Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар на складах стройматериалов.
Также сообщалось, что в результате пожара в супермаркете в Бориспольском районе Киевской области дотла сгорели 12 квартир.
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