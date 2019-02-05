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Депутат "засветил" в Раде часы за два миллиона

Комментариев: 3
Нардеп одел в парламент наручные часы швейцарской компании Ulysse Nardin. Они сделаны из розового золота, оникса и сапфирового стекла.
Леонид Климов депутат от партии Видродження
Леонид Климов депутат от партии Видродження
Politeka

Народный депутат от фракции Видродження Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью два миллиона гривен, сообщает Апостроф.

Нардеп покрасовался в парламенте наручными часами швейцарской компании Ulysse Nardin. Цена такого аксессуара составляет 72 995 долларов (около двух миллионов гривен).

Часы сделаны из розового золота, оникса и сапфирового стекла. Их браслет изготовлен из кожи крокодила.

 

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Как сообщалось, в Николаеве женщина подделала и продала брендовых часов на 30 млн. Женщина подделывала наручные часы известных брендов и поставляла их в местный ТЦ. В полицию обратились представители брендовых компаний в Украине.

 

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Теги: депутаты, часы, Рада, депутат, Верховная Рада, народный депутат, дорогие наручные часы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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farfalle    05.02.2019, 19:24
Оценка:  0
farfalle
А вы голосуйте за них, ага
realkartowka    05.02.2019, 19:10
Оценка:  0
realkartowka
Кореш Гурвица....не гнушался руками отморозков поджигать старые дома в Одессе и выживать жильцов,освобождая землю под свои стройки..бывший владелец Имекс банка
Здабyляка    05.02.2019, 19:07
Оценка:  +3
Здабyляка
Мразота
LatAlliensSuck    05.02.2019, 19:05
Оценка:  +2
LatAlliensSuck
Да уж, такие ублюдки "возродят"....
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