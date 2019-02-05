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На скандал с Супрун отреагировали США

Комментариев: 2
Посольство США отреагировало на скандал из Супрун. Дипломаты заявили, что внимательно следят за происходящим.
Посольство США отреагировало на ситуацию вокруг Супрун
Посольство США отреагировало на ситуацию вокруг Супрун
facebook.com/ulanasuprun

В посольстве США в Украине заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Ульяны Супрун. Об этом сообщается в Twitter посольства.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.

Дипломаты к своему сообщению добавили также реакцию посольства Великобритании в Украине, которое ранее в лице посла Джудит Гоф выразило обеспокоенность ситуацией вокруг Супрун.

Как сообщалось, окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения в связи с наличием у нее иностранного гражданства и превышение сроков пребывания в данной должности человека, не имеющего украинского гражданства.
 
В Кабмине уже сообщили, что решение суда по Супрун будет оспорено и подана жалоба в Высший совет правосудия. В Минздраве также начали консультироваться с юристами.
 

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Теги: США, Минздрав, мозг, Супрун, увольнение, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Dmitriy7    05.02.2019, 21:00
Оценка:  -1
Dmitriy7
зачем нам их мнение??????????
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 20:01
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну пусть еще обеспокоенность выразят по поводу того, что она столько лет нарушала украинский закон.
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