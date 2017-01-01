Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Завершено расследование ДТП с участием актеров Дизель шоу

Комментариев: 0
Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Водитель автобуса не справился с управлением
Водитель автобуса не справился с управлением
Anton Strashko / Facebook

Сотрудники полиции завершили расследование дорожной аварии с участием актеров Дизель шоу, в которой погибла актриса Марина Поплавская. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что дело направлено в суд и вина подозреваемого доказана.

Водитель автобуса сотрудничал со следствием, он полностью признал свою вину. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

"Согласно ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября 2018 года на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с актерами Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В этой аварии погибла актриса Марина Поплавская.

Позже стало известно, что шесть актеров получили переломы и ушибы. Самая серьезная травма была у Евгения Сморигина: он получил компрессионный перелом позвоночника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Киевская область, авария, водитель, автобус, актриса, актеры, дизель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь