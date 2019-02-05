Суд освободил из-под стражи трех "айдаровцев"

Двое "айдаровцев" находятся в колониях Черкасс и Желтых Вод. Они выйдут на свободу в ближайшее время.

Верховный суд постановил освободить из-под стражи добровольцев батальона "Айдар" Николая Агапова (Яму), Вадима Фещенко (Рекса) и Романа Щурова (Спикера), которые более трех лет находились за решеткой за разбой и посягательство на жизнь сотрудника МВД. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на адвоката добровольцев Наталью Фещик во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что суд отменил решение первой и апелляционной инстанций и вернул дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

"Николай Агапов находился в зале суда, поэтому его освободили немедленно. Вадим Фещенко и Роман Щуров находятся в колониях Черкасс и Желтых Вод соответственно, их освободят в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2015 года добровольцы батальона "Айдар" задержали подозрительного мужчину, который не имел с собой документов, но имел оружие, а в его телефоне нашли фотографии военных позиций. Впоследствии оказалось, что задержанный был сотрудником МВД. Бойцов обвинили в разбое и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и приговорили к восьми годам лишения свободы.

Напомним, СБУ считает, что бойцы "Айдара" не причастны к терроризму. По результатам проверки спецслужба закрыла дело в отношении "Айдара" по статье о создании террористической организации.

Также стало известно, что на передовые позиции в зоне проведения ООС на Донбассе вернулся отдельный отряд специального назначения "Азов".

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