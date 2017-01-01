Срок охраны активиста Михайлика продлили

Полиция информировала о продлении действия мер безопасности в отношении одесского общественного деятеля, который был ранен в прошлом году.

Правоохранители продлили срок охраны главы городской организации партии Сила людей Олега Михайлика, на которого было совершено покушение в конце сентября 2018 года. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Меры по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, - об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его охраны", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции.

Напомним, 22 сентября общественного активиста Михайлика доставили в больницу с огнестрельным ранением в грудь.

Правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении, 25 сентября. Все они являются гражданами Грузии.

В январе Михайлика прооперировали в Германии и изъяли пулю из легких.

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