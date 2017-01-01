Климкин о ДРСМД: Украину ждут новые вызовы

Страна должна использовать все для своей защиты после выхода России и США из ракетного договора, подчеркнул глава украинского МИД.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 5 февраля, встретился в Вашингтоне с советником президента США Джоном Болтоном и обсудил вопрос выхода США и России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом глава МИД Украины рассказал в интервью телеканалу Голос Америки.

Климкин заявил, что обсудил с Болтоном очень много вопросов.

"Мы начали с договора о РСМД. Сейчас это один из ключевых вопросов", - отметил министр.

По его словам, после выхода США и России из ракетного договора Украина должна сделать все для собственной защиты.

"Конечно, мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить. Логика России не для защиты России. Она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже. Поэтому такое поведение России привело к новой логике гонки вооружений. <...> В этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы", - указал глава МИД.

Климкин подчеркнул, что Украина имеет потенциал в сфере ракетного оружия.

"Какие ракеты нужны нам в будущем, решать нам", - добавил министр.

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet