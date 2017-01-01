Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Филарет продолжит руководить Киевской епархией

Комментариев: 0
Патриарх продолжит руководство епархией за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, отметили в ПЦУ.
Патриарх Филарет
Патриарх Филарет
cerkva.info
 
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет продолжит руководить Киевской епархией, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.
 
Отмечается, что данное решение было принято на заседании Священного Синода.
 
"Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всея Руси-Украины", - говорится в сообщении.
 
Также по предложению предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода.
 
Напомним, 5 февраля предстоятель Православной церкви Украины определил состав Священного Синода ПЦУ и провел его первое заседание.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: религия, церковь, православная церковь, патриарх, Филарет Денисенко, Филарет, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь