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На Донбассе за сутки 12 обстрелов, ранен боец

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Сепаратисты активно применяли минометы калибра 82 мм возле хутора Вильный, Троицкого и Опытного.
ВСУ стреляют в ответ на Донбассе
ВСУ стреляют в ответ на Донбассе
пресс-служба Минобороны

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Сепаратисты за сутки 5 февраля 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военные также сообщают, что стреляли в ответ.

Обстрелы в Донецкой области:

  • Трижды противник стрелял из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Опытное;
  • с автоматических гранатометов - в районе поселка Пески;
  • два раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;
  • с гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.

Обстрелы в Луганской области:

  • С минометов калибра 82 мм. - в районе Хутора Вильный;
  • с минометов калибра 82 мм., и автоматических гранатометов - в районе поселка Троицкое;
  • два раза из минометов калибра 82 мм., гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Екатериновка;
  • с минометов калибра 82 мм., - в районе населенного пункта Крымское.

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Ранее сообщалось, что за сутки 4 февраля сепаратисты восемь раз открывали огонь. Четыре применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один боец ВСУ погиб, еще один был ранен.

Напомним, Генеральная прокуратура 5 февраля начала уголовное производство против кума Владимира Путина Виктора Медведчука. У Медведчука отреагировали на открытие дел в ГПУ.

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Теги: Донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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