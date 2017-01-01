Итоги 5 февраля: Злоключения Супрун и первый синод ПЦУ

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Ульяну Супрун отстранили от руководства МОЗ; состоялось первое заседание Священного Синода новой церкви: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве состоялось первое заседание Священного Синода

В доме митрополита Епифания на территории Национального заповедника София Киевская проходило первое заседание синода Православной церкви Украины. В нем принимали участие 12 человек.

В ходе заседания предстоятель Православной церкви Украины определил состав Священного Синода. Также было решено, что патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Супрун отстранили от руководства Минздравом

Окружной административный суд города Киева отстранил от выполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.

Иск подал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и суд его частично удовлетворил. Отмечается, что решение о временном запрете связано с наличием у Супрун иностранного гражданства, а также с нарушением срока исполнения полномочий и.о. министра, который не может превышать одного месяца.

Свою поддержку Супрун выразил президент Петр Порошенко, а посольство США в Украине подчеркнуло, что внимательно следит за ситуацией.

Мадуро заявил, что президентских выборов в Венесуэле не будет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства.

Он также подчеркнул, что некоторые европейские страны совершили ошибку, признав лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

В Европарламенте приняли резолюцию в отношении России

Комитет по международным делам Европарламента одобрил резолюцию, которая призывает к выборочному взаимодействию с Россией, поддержке санкций против Москвы и отмене строительства Северного потока-2.

Во Франции состоялась всеобщая забастовка

По всей Франции проходили демонстрации, к которым призвала французская Всеобщая конфедерация труда. По оценкам организаторов, на улицы Парижа и других городов страны вышли около 300 тысяч человек.

Профсоюзы, левая партия, студенты и антиглобалисты требовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения.

В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание абитуриентов

В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание для тех, кто хочет пройти тестирование в 2019 году для поступления в вузы. Она продлится с 5 февраля по 25 марта.