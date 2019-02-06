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В Украине продали с аукциона крупнейший ТРЦ

Комментариев: 1
Недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika продали за 777,13 млн гривен.
ТРЦ Respublika продали на торгах
ТРЦ Respublika продали на торгах
Capital.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота Надра, по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве. 

Об этом сообщает на сайте ProZorro.Продажи.

Победителем аукциона стала компания Солтекс Капитал, которая согласилась заплатить за Respublika 777,13 млн грн.

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Как сообщается на странице лота, проданы “имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно: многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который является составной частью проекта “Жилая и общественная застройка с автовокзалом территории по адресу: г. Киев, вул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в“. Начальная цена лота составляла 2 млрд 590 млн грн.

Согласно информации на сайте проекта, многофункциональный комплекс Respublika должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Украине.

Как сообщалось, в январе скандальное сооружение торгово-развлекательного центра над станцией метро Героев Днепра в Киеве показали в ретроспективе. 

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Теги: ТРЦ, Киев, аукцион
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Комментариев (1)
krolikoff_net    06.02.2019, 08:56
Оценка:  0
krolikoff_net
Кому там на кольцевой дороге так тоскливо, что нужно было строить крупнейший развлекательный центр?
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