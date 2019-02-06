В Украине продали с аукциона крупнейший ТРЦ

Недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika продали за 777,13 млн гривен.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота Надра, по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве.

Об этом сообщает на сайте ProZorro.Продажи.

Победителем аукциона стала компания Солтекс Капитал, которая согласилась заплатить за Respublika 777,13 млн грн.

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Как сообщается на странице лота, проданы “имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно: многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который является составной частью проекта “Жилая и общественная застройка с автовокзалом территории по адресу: г. Киев, вул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в“. Начальная цена лота составляла 2 млрд 590 млн грн.

Согласно информации на сайте проекта, многофункциональный комплекс Respublika должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Украине.

Как сообщалось, в январе скандальное сооружение торгово-развлекательного центра над станцией метро Героев Днепра в Киеве показали в ретроспективе.