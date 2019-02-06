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НАБУ открыло дело против зама Луценко

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Заместителя генпрокурора Юрия Столярчука подозревают в декларировании недостоверной информации.
НАБУ открыло дело в отношении замгенпрокурора
НАБУ открыло дело в отношении замгенпрокурора
nabu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело было открыто 21 января по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Расследование начато на основании решения суда, который удовлетворил иск экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина и обязал НАБУ открыть дело.

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Суд обязал бюро внести данные в Единый реестр досудебных расследований 28 декабря. Обстоятельства возможного преступления Столярчука источник не смог сообщить.

Ранее сообщалось, что ГБР отказалось открыть дело на генпрокурора Юрия Луценко из-за разглашения информации по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 

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Теги: Луценко, Генеральный прокурор, генпрокурор, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MNI1957    06.02.2019, 10:26
Оценка:  +2
MNI1957
набу,форточка на ветру.открыло-закрыло
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