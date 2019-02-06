НАБУ открыло дело против зама Луценко

Заместителя генпрокурора Юрия Столярчука подозревают в декларировании недостоверной информации.

НАБУ открыло дело в отношении замгенпрокурора nabu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело было открыто 21 января по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Расследование начато на основании решения суда, который удовлетворил иск экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина и обязал НАБУ открыть дело.

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Суд обязал бюро внести данные в Единый реестр досудебных расследований 28 декабря. Обстоятельства возможного преступления Столярчука источник не смог сообщить.