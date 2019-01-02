Замдиректора госпредприятия Минобороны поймали на взятке

Чиновник задержан во время получения неправомерной выгоды.

Военная прокуратура Центрального региона задержала заместителя директора оборонного предприятия на взятке в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

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"04.02.2019 по процессуальному руководству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задержан во время получения неправомерной выгоды заместитель директора филиала одного из государственных предприятий концерна Техвоенсервис Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2018 года задержанный требовал от предпринимателя ежемесячно давать взятку, размером 15 тысяч гривен за заключение договора хранения имущества между ним и ГП МОУ, а также за содействие в дальнейшей беспрепятственной хозяйственной деятельности.

"02.01.2019 и 04.02.2019 в ходе санкционированных Апелляционным судом г. Киева негласных следственных (розыскных) действий, действуя под контролем правоохранителей, предприниматель дважды передал взяточнику неправомерную выгоду по 15 тысяч гривен, а всего в целом – 30 тысяч гривен", - отметили в военной прокуратуре.

Как сообщалось в октябре, миллиардер обвинил Минобороны в попытке захвата его земли в Киеве.