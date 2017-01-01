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Мошенники из Днепра предлагали "авто со скидками"

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На счетах банды удалось заблокировать около 3 млн грн.
На деле никакие продажи автомобилей не осуществлялись
На деле никакие продажи автомобилей не осуществлялись
скриншот из видео

Полиции понадобилось около полугода, чтобы поймать мошенников. Обыски проводили одновременно в 5 областях Украины. Задержаны семеро подозреваемых.

Об этом сообщает ТСН.

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В полиции сообщают, что организатор – житель Черкасской области. Схема была провернута так, что никакие продажи автомобилей не осуществлялись.

Задержали 7 подозреваемых, 5 женщин находятся под домашним арестом, они уже признались в мошенничестве. Двое мужчин, которых считают организаторами, находятся в СИЗО. На счетах банды удалось заблокировать около 3 млн грн.

Как сообщалось 5 февраля, мошенник обменял в банках Киева $7,3 млн по поддельным документам.

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Теги: мошенник, Днепр, авто
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