Мошенники из Днепра предлагали "авто со скидками"
На счетах банды удалось заблокировать около 3 млн грн.
Полиции понадобилось около полугода, чтобы поймать мошенников. Обыски проводили одновременно в 5 областях Украины. Задержаны семеро подозреваемых.
Об этом сообщает ТСН.
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В полиции сообщают, что организатор – житель Черкасской области. Схема была провернута так, что никакие продажи автомобилей не осуществлялись.
Задержали 7 подозреваемых, 5 женщин находятся под домашним арестом, они уже признались в мошенничестве. Двое мужчин, которых считают организаторами, находятся в СИЗО. На счетах банды удалось заблокировать около 3 млн грн.
Как сообщалось 5 февраля, мошенник обменял в банках Киева $7,3 млн по поддельным документам.