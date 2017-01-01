Число кандидатов в президенты установило "антирекорд"

Украина установила рекорд ко количеству официальных кандидатов в президенты и заявок в ЦИК за все годы Независимости.

Читай также: За четыре года число избирателей уменьшилось почти на миллион

Украина по количеству официальных кандидатов в президенты и, тем более, заявок на регистрацию кандидатами, установила антирекорды за все годы Независимости. Об этом в Facebook написала глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

“Впервые - антирекорд! Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в президенты за всю историю государственности - их количество уже перевалило за 30“, - подчеркнула она.

Читай также: Порошенко прошел в ЦИК через черный ход - журналистка

“Заявления подал 91 претендент на высший пост в стране. Предыдущий рекорд был в 2004 году - 26 заявок и 24 кандидата“, - отметила Ветрова.

На приведенном фото уточняется, что 1991 году было 7 заявок в кандидаты и 7 официальных кандидатов в президенты, как и в 1994. В 1999 заявления подали 32 человека, из них зарегистрировали только 19 человек.

Читай также: Порошенко успел подать документы в ЦИК

В 2004 году было 26 заявок и 24 кандидата, как уже упоминалось выше, в 2010 - 18 заявок и 18 кандидатов. В 2014 году заявления в ЦИК подали 23 человека, из них 21 был зарегистрирован.

В Украине на данный момент 91 человек подал заявки на выборы 31 марта 2019 года, 34 из них зарегистрировали, минимум 23 - отказали. Решение по остальным в ЦИК должны принять до 8 февраля включительно.

Читай также: “Трусость и позерство“: Турчинов ответил на слова Гриценко о сыне и АТО

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал еще четверых кандидатов в президенты, увеличив список до 34 человек.