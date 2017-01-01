В Харькове женщина сбивала сосульки и выпала с балкона

Пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.

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В Немышлянском районе города Харьков женщина выпала с балкона во время сбивания сосулек. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"Сообщение о госпитализации харьковчанки поступило в Немышлянский отдел полиции 4 февраля в 11:10. По предварительной информации, жительница одного из домов на проспекте Московском выпала с балкона во время сбивания сосулек", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами различных частей тела, открытым переломом предплечья и другими телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас она находится в тяжелом, неконтактном состоянии.

Полиция принимает меры по установлению личности потерпевшей и обстоятельств происшествия.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщалось 5 февраля, под Одессой во время демонтажа завода погиб рабочий.