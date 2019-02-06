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Ирина Луценко через суд требует от Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб

Комментариев: 2
Так политик отреагировала на слова Анатолия Гриценко о том, что ее муж "отмазывал" сына от мобилизации.
Ирина Луценко судится с Анатолием Гриценко
Ирина Луценко судится с Анатолием Гриценко
facebook.com/i.lutsenko.press

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Ирина Луценко подала в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Об этом она заявила в эфире ZiK.

Так она отреагировала на слова Гриценко в интервью о том, что Юрий Луценко “отмазывал“ сына от мобилизации. Ирина Луценко также продемонстрировала справку из воинской части, где служил ее сын - 55-й Запорожской артиллерийской дивизии. 

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По ее словам, Александр Луценко 40 дней был в Песках, под Донецким аэропортом. “У меня вопрос к честному и такому псевдопатриотичному полковнику Гриценко. У него военное образование, он был министром обороны, ему президент Порошенко предлагал идти министром обороны...Отказался ...“, - отметила политик.

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“Тогда, когда была такая беда, почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает “отмазыванием“, - подчеркнула Луценко.

Она добавила, что обратилась в суд из-за лжи и оскорбления семьи, о защите чести и достоинства семьи.

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“Сумма иска будет 2,5 млн грн. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы подать платеж, который принимает ЦИК у кандидатов в президенты“, - отметила Луценко. 

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов уже заявил, что Гриценко врет о том, что он “отмазывал“ сына от армии.

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Теги: Гриценко, Луценко, АТО, мобилизация, суд, иск
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Комментариев (2)
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MNI1957    06.02.2019, 11:54
Оценка:  0
MNI1957
какая ущербная,там как таковое понятие. мораль,отсутствует с обеих сторон конфликта
ВосставшийИзБана    06.02.2019, 11:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Морально ущербная.
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