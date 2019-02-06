Проект Стена реализован только на 30% - ГПСУ

Сроки реализации проекта не раз переносились.

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект Стена) в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Интерфакс-Украина.

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“Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования“, - сказал Слободян.

При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

“Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы“, - отметил спикер Госпогранслужбы.

Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась.

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“Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год“, - рассказал он.

Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет “не теми темпами, которыми мы бы хотели“.

Стоит отметить, проект Стена включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.

Как сообщалось, 3 февраля, Израиль начал строить умную стену на границе с сектором Газа.