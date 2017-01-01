Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Луганской области задержали бывшего боевика так называемой "ЛНР"

Комментариев: 0
Свидетельства бывшего боевика проверит полиция .
Задержанный служил в террористическом батальоне Призрак
Задержанный служил в террористическом батальоне Призрак
скриншот из видео

В Луганской области полицейские задержали бывшего боевика незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает полиция Луганской области на своей странице в Facebook.

Читай также: Мужчина пытался поступить на службу к боевикам ради оклада в 8000 грн

"По словам 22-летнего мужчины в 2014 году он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Сначала служил в террористическом батальоне Призрак, а затем - в казачьей банде Дремова. За свою "службу" парень получал 15 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.

Свидетельства бывшего боевика проверяются сотрудниками полиции. По результатам будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Как сообщалось 2 февраля, сепаратисты обстреляли ритуальный автобус.

Поделись:
Теги: "ЛНР", боевик, сепаратист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь