В Луганской области задержали бывшего боевика так называемой "ЛНР"

Свидетельства бывшего боевика проверит полиция .

В Луганской области полицейские задержали бывшего боевика незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает полиция Луганской области на своей странице в Facebook.

Читай также: Мужчина пытался поступить на службу к боевикам ради оклада в 8000 грн

"По словам 22-летнего мужчины в 2014 году он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Сначала служил в террористическом батальоне Призрак, а затем - в казачьей банде Дремова. За свою "службу" парень получал 15 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.

Свидетельства бывшего боевика проверяются сотрудниками полиции. По результатам будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Как сообщалось 2 февраля, сепаратисты обстреляли ритуальный автобус.