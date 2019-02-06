Супрун срочно летит в Киев, а МОЗ бьет тревогу из-за поставок лекарств

Жизненно важные вакцины и лекарства нельзя доставить в больницы или закупить за границей без подписи и.о. министра.

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Ульяна Супрун срочно прерывает свою командировку после решения Окружного админсуда Киев об отстранении. Об этом сообщила пресс-служба Миндрава, передает УНИАН.

“Ульяна Супрун находилась в командировке с понедельника до решения суда об отстранении“, - отметили в ведомстве. “После решения она приняла решение прервать командировку и вернуться в Киев“, - добавила пресс-служба, не уточнив, куда именно уехала и.о. министра.

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В ведомстве также подчеркивают, что отстранение Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств к пациентам. “Препараты на сумму свыше 633 млн грн, закупленные на средства госбюджета, не могут быть отправлены в медучреждения. Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра“, - сообщает Минздрав.

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Также сейчас существует высокий риск срыва закупочного процесса по 2019 году, отметило ведомство. Среди уже закупленных препаратов - вакцины против кори, паротита и краснухи (почти 390 тысяч доз) и полиомиелита (954 тысячи доз).

Кроме того, на складах остаются лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии, добавила пресс-служба.

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В ближайшее время также ожидаются поставки дорогостоящих лекарств по ВИЧ/СПИДу, онкологии, гепатиту и других заболеваниям, которые нельзя получить без подписи и.о. министра.

Напомним, вчера Оркужной админсуд отстранил Уляну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. Иск подавал депутат от “Радикальной партии“ Игорь Мосийчук. Формальными причинами стали двойное гражданство и пребывание на должности и.о. министра больше месяца (примерно 2,5 года).