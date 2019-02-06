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Под Полтавой второй день горит свалка

Комментариев: 1
На территории Полтавской городской свалки твердых бытовых возник пожар. Спасатели борются с огнем вторые сутки.
В Полтавской области не могут потушить огонь на городской свалке
В Полтавской области не могут потушить огонь на городской свалке
пресс-служба ГСЧС

Спасатели вторые сутки тушат пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило 5 февраля в 13:50.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га.

"6 февраля пожарные продолжили тушение пожара. К тушению привлечены 6 человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Рождество в пожарах погибли 16 человек и младенец.

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Теги: мусор, Полтава, свалка, пожар
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Комментариев (1)
Aud    06.02.2019, 13:28
Оценка:  0
Aud
Помнится, где-то за такое закрывали свалку и блокировали вывоз мусора на другие полигоны.
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