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КСУ разрешил Раде сделать Кировоградскую область Кропивницкой

Комментариев: 5
Суд признал законопроект о переименовании области соответствующим Конституции.
КСУ признал конституционным переименование Кировоградской области
КСУ признал конституционным переименование Кировоградской области
facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

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Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. Об этом со ссылкой на источник в суде пишет УНИАН.

“Да, действительно, такое решение было принято судьями на пленарном заседании суда 5 февраля“, - сообщили в КСУ. 

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Законопроект был отправлен в КСУ Верховной Радой 20 ноября 2018 года, как того требует законодательство, ведь переименование области необходимо внести в Конституцию. 

Переименование предлагается осуществить в соответствии с тем, как был переименован Кировоград - в Кропивницкий, что Рада сделала еще 14 июля 2016 года. 

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Напомним, ранее сообщалось, что Конституционным суд признал законной отмену пособия по уходу за ребенком.

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Теги: КСУ, Кировоградская область, декоммунизация, переименования, Конституция, Рада
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Комментариев (6)
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БА3395    06.02.2019, 13:46
Оценка:  0
БА3395
А давайте этот суд как нибудь переименуем, ну, например, в "Придворно-нагнутый"...
Coюзник    06.02.2019, 13:10
Оценка:  +1
Coюзник
В данном конкретном случае переименование безболезненное ... с точки зрения государственных классификаций область и город остались на своих местах и общегосударственная структура осталась не нарушенная.
Coюзник    06.02.2019, 13:12
Оценка:  +1
Coюзник
А вот Если переименуют Днепропетровскую в Сичеславскую, то следовательно она перейдет с 4-го места на 18-е и станет перед Сумской ... то тогда будет колапс ... статистика, налоговая, автомобильные номера, ИНН ... и .т.п. все поплыет
BROKER666    06.02.2019, 13:00
Оценка:  0
BROKER666
и чем Елисаветград был хуже кропивницкого (пипец - звучит как название какого-то посёлка, а не областного центра)
nfhvyt    06.02.2019, 13:00
Оценка:  -1
nfhvyt
5 лет только и делают что переименовывают, от д.блы.
Coюзник    06.02.2019, 13:17
Оценка:  +1
Coюзник
В твоей Раше тоже Ленинград и Ульяновск переименовали и ничего ... взял под козырек и сказал "есть"
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