КСУ разрешил Раде сделать Кировоградскую область Кропивницкой

Суд признал законопроект о переименовании области соответствующим Конституции.

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Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. Об этом со ссылкой на источник в суде пишет УНИАН.

“Да, действительно, такое решение было принято судьями на пленарном заседании суда 5 февраля“, - сообщили в КСУ.

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Законопроект был отправлен в КСУ Верховной Радой 20 ноября 2018 года, как того требует законодательство, ведь переименование области необходимо внести в Конституцию.

Переименование предлагается осуществить в соответствии с тем, как был переименован Кировоград - в Кропивницкий, что Рада сделала еще 14 июля 2016 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что Конституционным суд признал законной отмену пособия по уходу за ребенком.