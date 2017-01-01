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В Днепре ограбили мужчину: Забрали сумку со $100 тыс

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Преступники сели в автомобиль и скрылись с места преступления.
Вероятно, преступники действовали по наводке
Вероятно, преступники действовали по наводке
unian.net

В Днепре 5 февраля вечером трое неизвестных ограбили местного жителя, украв у него сумку со 100 тысячами долларов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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Согласно сообщению, когда мужчина выходил из подъезда дома с деньгами, на него напали злоумышленники и повалили на землю. Одновременно они выхватили из рук мужчины сумку, сели в автомобиль и скрылись с места преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры для установления и задержания грабителей. По данным местных СМИ, мужчина, которого ограбили, возглавляет предприятие по ремонту промышленного оборудования и снял валютные средства со счета в банке.

Как сообщалось, в Киеве из машины украли $130 тысяч.

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Теги: ограбление, Днепр
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