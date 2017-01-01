Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией с РФ

Данный документ действовал с 1995 года.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

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Данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года. Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Как сообщалось 6 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией.