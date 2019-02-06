У Путина обещают уточнить статус Януковича в РФ: "Претензий к нему нет"
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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал уточнить, на каком основании экс-президент Украины Виктор Янукович, осужденный за госизмену, живет в России. Об этом сообщает УНИАН.
При этом он отметил, что с российской стороны претензий к Януковичу нет. “К нему нет никаких претензий со стороны российского государства“, - заверил Песков.
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Отвечая на вопрос, каким образом экс-президент так долго находится в РФ, с учетом того, что граждане Украины могут жить там только 90 дней без оформления дополнительных документов, Песков заявил: “Я не думаю, что на него это распространяется“.
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“Он однозначно бывший президент Украины. Мне нужно уточнить...Вопрос интересный. Я уточню и сообщу вам“, - пообещал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, в среду Янукович обещал дать пресс-конференцию в Москве и поговорить “об актуальных вопросах украинской политики“.