У Путина обещают уточнить статус Януковича в РФ: "Претензий к нему нет"

В Кремле пообещали выяснить, на каком основании экс-президент Украины проживает в России.

В Кремле выяснят, как Янукович так долго прожил в РФ без дополнительных документов EPA/UPG

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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал уточнить, на каком основании экс-президент Украины Виктор Янукович, осужденный за госизмену, живет в России. Об этом сообщает УНИАН.

При этом он отметил, что с российской стороны претензий к Януковичу нет. “К нему нет никаких претензий со стороны российского государства“, - заверил Песков.

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Отвечая на вопрос, каким образом экс-президент так долго находится в РФ, с учетом того, что граждане Украины могут жить там только 90 дней без оформления дополнительных документов, Песков заявил: “Я не думаю, что на него это распространяется“.

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“Он однозначно бывший президент Украины. Мне нужно уточнить...Вопрос интересный. Я уточню и сообщу вам“, - пообещал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, в среду Янукович обещал дать пресс-конференцию в Москве и поговорить “об актуальных вопросах украинской политики“.