В Кремле считают возможное дело Медведчука "очередной репрессией"

Информацию об открытии уголовного производства в РФ считают тревожной, а возможное подозрение в госизмене - "политической репрессией".

Песков назвал тревожной информацию о деле против Медведчука EPA/UPG

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В России считают тревожной информацию об открытии уголовного производства по подозрению Виктора Медведчука в госизмене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

“Там идет противоречивая информация – то ли уголовное дело возбуждено, то ли какие-то предварительные там юридические действия“, - отметил он.

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“В любом случае информация или о возбуждении, или о возможности возбуждения такого уголовного дела является весьма тревожной“ - считает Песков.

“Если это произойдет - это будет очередная политическая репрессия“, - подчеркнул чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ открыла уголовное производство для проверки возможного факта государственной измены и посягательства на территориальную целостность Украины пророссийским политиком Виктором Медведчуком.